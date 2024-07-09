Кошатники vs собачники: в России кошки стали популярнее собак

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Почему кошки завоевывают сердца владельцев чаще собак

1:07
Зоосфера

В России количество владельцев кошек (23%) превышает почти вдвое количество владельцев собак (14%), следует из данных опроса, о котором сообщает "Лента".

Почему кошки завоевывают сердца владельцев чаще собак
Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

По данным социологического исследования, 23% россиян имеют кошку в качестве домашнего питомца, в то время как лишь 14% опрошенных держат собаку. Наибольшее количество любителей кошек сосредоточено в столице: 45% москвичей имеют пушистых друзей. В Екатеринбурге же предпочтение отдается собакам: каждый десятый житель (10%) обладает этим животным.

Согласно опросу, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще других организуют фотосессии со своими питомцами и особенно ценят фотографии своих кошек и собак: 43% из них удаляют только неудачные кадры, сохраняя остальные на долгие годы.

В исследовании приняли участие 1272 человека в возрасте от 18 до 55 лет из 16 городов России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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