Кошатники vs собачники: в России кошки стали популярнее собак

Почему кошки завоевывают сердца владельцев чаще собак

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В России количество владельцев кошек (23%) превышает почти вдвое количество владельцев собак (14%), следует из данных опроса, о котором сообщает "Лента".

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

По данным социологического исследования, 23% россиян имеют кошку в качестве домашнего питомца, в то время как лишь 14% опрошенных держат собаку. Наибольшее количество любителей кошек сосредоточено в столице: 45% москвичей имеют пушистых друзей. В Екатеринбурге же предпочтение отдается собакам: каждый десятый житель (10%) обладает этим животным.

Согласно опросу, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще других организуют фотосессии со своими питомцами и особенно ценят фотографии своих кошек и собак: 43% из них удаляют только неудачные кадры, сохраняя остальные на долгие годы.

В исследовании приняли участие 1272 человека в возрасте от 18 до 55 лет из 16 городов России.