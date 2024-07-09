Тайны снегирей: почему их видно только зимой

Для многих людей появление снегирей является явным признаком приближения зимы. Однако летом эти птицы обитают в хвойных лесах.
Снегири — оседлые птицы, которые покидают лишь северную тайгу зимой из-за сильных морозов. Они чаще остаются на родине и зимуют здесь. С наступлением теплой погоды они перебираются в хвойные леса, где с апреля по август размножаются, откладывая две кладки по 5-7 яиц. В конце осени молодые птенцы под пристальным наблюдением родителей отправляются в города, где теплее и больше возможностей для поиска пищи.
Интересно, что красная грудка характерна только для самцов. У самок оперение серо-коричневого цвета, что делает их менее привлекательными для хищников.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.