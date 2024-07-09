Стало известно, что у питомца означает поза йоги с прыжками и потягиваниями

Поза йоги у собак — забавный способ общения с человеком

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда питомцы просто удивляют своими попытками показать нам своё хорошее настроение и пригласить к игре. Они будто умеют улыбаться, прыгают, несут игрушки, даже голос подают. Лишь бы вовлечь хозяина в какую-нибудь кутерьму.

Фото: flickr.com by leisergu, CC BY 2.0

Замечено, что собаки порой принимают позу, очень похожую на одну из осанн. Питомец наклоняется в позу йоги, прогибается "лицом к вам", при этом их "ноги остаются стоять", а передние лапы в "потягушках" вытянуты вперед. Неужели зовёт заняться йогой? Всё просто — это означает, что он готов с вами поиграть.

Иногда собака отпрыгивает или подскакивает, вновь и вновь принимая вышеназванную позу. От такого предложения невозможно отказаться и не включиться в игру с любимцем.

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