Стало известно, что у питомца означает поза йоги с прыжками и потягиваниями

Иногда питомцы просто удивляют своими попытками показать нам своё хорошее настроение и пригласить к игре. Они будто умеют улыбаться, прыгают, несут игрушки, даже голос подают. Лишь бы вовлечь хозяина в какую-нибудь кутерьму.
Замечено, что собаки порой принимают позу, очень похожую на одну из осанн. Питомец наклоняется в позу йоги, прогибается "лицом к вам", при этом их "ноги остаются стоять", а передние лапы в "потягушках" вытянуты вперед. Неужели зовёт заняться йогой? Всё просто — это означает, что он готов с вами поиграть.
Иногда собака отпрыгивает или подскакивает, вновь и вновь принимая вышеназванную позу. От такого предложения невозможно отказаться и не включиться в игру с любимцем.
Ранее Правда.ру писала: чтобы отучить кошку царапать мебель нужны феромоны и "наблюдательные пункты".
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.