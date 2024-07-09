Это — мое: две причины почему кошка трётся о ноги человека

Кошка ластится к ногам хозяина, чтобы показать любовь

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кошка трётся головой о ваши ноги, это означает, что ваш питомец испытывает к вам симпатию и хочет "пометить" вас. Он оставляет на ваших ногах ферменты, которые сигнализируют другим животным: "Это — моё".

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, CC0

По мнению ветеринара Бориса Галкина, кошки трутся о ноги человека, чтобы показать любовь и доверие. Но это не всё. В коже кошки есть железы, которые содержат особые вещества, расположенные рядом с потовыми и сальными железами. Трение о ноги хозяина — это ритуал, в процессе которого кошка не только проявляет свою привязанность к вам, но и оставляет на вас свои феромоны.

Также ветеринар предположил, что кошка может тереться о ноги, чтобы привлечь внимание хозяина и показать, что она скучала по нему.

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