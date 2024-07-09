Три причины почему собаки облизывают своих хозяев и стоит ли их отучать от этого

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Собаки облизывают людей, чтобы показать свою привязанность

1:09
Зоосфера

Собаки, облизывающие людей, демонстрируют свою привязанность. Это похоже на то, как кошки и собаки лижут тех, кого считают членами своей стаи.

Собаки облизывают людей, чтобы показать свою привязанность
Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Собаки могут облизывать людей по разным причинам: из любви, в поисках внимания или, чтобы успокоиться. Однако, если у вас есть проблемы со здоровьем или открытые раны, лучше отказаться от «поцелуев» вашего питомца.

Если собака постоянно, навязчиво или слишком интенсивно лижет вас, это может быть тревожным сигналом. В таком случае стоит обратиться к ветеринару.

Полностью отучить собаку облизывать людей невозможно. Если вам не нравятся "слюнявые" выражения привязанности, попробуйте переключить внимание собаки на специальные игрушки для лизания.

В любом случае, не забывайте проявлять свою любовь и внимание к ней другими способами: объятиями, поглаживаниями и ласковым голосом. Важно, чтобы ваш питомец чувствовал вашу любовь и заботу.

Ранее Правда.ру писала, что хвост - лучший индикатор собачьего настроения.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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