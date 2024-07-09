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Это заболевание развивается у всех владельцев кошек

Эксперты назвали заболевание, которое есть у владельцев кошек

1:16
Зоосфера » Кошки

Австралийские ученые установили, что владельцы домашних кошек подвергаются риску для своего здоровья, особенно это касается молодых людей.

Эксперты назвали заболевание, которое есть у владельцев кошек
Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Согласно последним данным, наличие кошки в доме удваивает риск развития шизофрении.

К таким выводам пришли специалисты из Университета Квинсленда.

Ученым пришлось проанализировать результаты 17 ранее проведенных исследований, охватывающих 11 стран, включая США и Великобританию.

Результаты исследования

Эксперты утверждают, что наличие домашней кошки увеличивает риск развития шизофрении у молодых владельцев примерно в два раза по сравнению с теми, у кого кошек нет. Симптомы заболевания проявляются в возрасте от 16 до 30 лет.

Причины

Исследователи считают, что причина кроется в распространении паразита Toxoplasma gondii.

Этот паразит может проникать в человеческий организм через любой контакт.

В дальнейшем он влияет на нейромедиаторы головного мозга.

Нарушения в работе этих биологически активных веществ могут приводить к изменениям личности, психическим расстройствам и в конечном итоге к шизофрении.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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