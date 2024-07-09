Это заболевание развивается у всех владельцев кошек

Австралийские ученые установили, что владельцы домашних кошек подвергаются риску для своего здоровья, особенно это касается молодых людей.
Согласно последним данным, наличие кошки в доме удваивает риск развития шизофрении.
К таким выводам пришли специалисты из Университета Квинсленда.
Ученым пришлось проанализировать результаты 17 ранее проведенных исследований, охватывающих 11 стран, включая США и Великобританию.
Результаты исследования
Эксперты утверждают, что наличие домашней кошки увеличивает риск развития шизофрении у молодых владельцев примерно в два раза по сравнению с теми, у кого кошек нет. Симптомы заболевания проявляются в возрасте от 16 до 30 лет.
Причины
Исследователи считают, что причина кроется в распространении паразита Toxoplasma gondii.
Этот паразит может проникать в человеческий организм через любой контакт.
В дальнейшем он влияет на нейромедиаторы головного мозга.
Нарушения в работе этих биологически активных веществ могут приводить к изменениям личности, психическим расстройствам и в конечном итоге к шизофрении.
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