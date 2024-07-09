Названы породы собак, которые не подойдут новичкам: совет кинолога

Кинологи назвали породы собак, которые не подходят новичкам

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

При выборе породы собаки необходимо учитывать каждую деталь, особенно характер и образ жизни будущего владельца.

Фото: Wikipedia by Pixabay, PDM

Новичкам в этом деле следует быть особенно внимательными. Специалисты предупреждают, что некоторые породы лучше избегать.

Важно не ориентироваться на внешность при выборе собаки. Следует учитывать множество факторов: темперамент, уровень активности, социальные качества, способность к дрессировке и потребности в уходе. Есть породы, которые не рекомендуются для тех, кто никогда не имел питомцев, отметил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью ЦДИ.

В частности, специалист рекомендует новичкам избегать приобретения хаски или тибетского мастифа. Но это еще не все.

Голубев не советует новичкам заводить активных собак. Их нужно ежедневно обеспечивать активными прогулками, тренировками и занятиями с дрессировщиком.

Это могут быть породы, такие как хаски или джек-рассел-терьер.

Породы-охранники также не подходят новичкам. Тибетский мастифф, кавказская овчарка хорошо защищают территорию, но без общения с опытным кинологом-дрессировщиком не обойтись. Эти собаки требуют серьезного отношения и повышенного внимания.

Охотничьи собаки, такие как лайки и борзые, нуждаются в занятиях и долгих прогулках. В противном случае их поведение в городской квартире будет трудно предсказать.

Если порода требует особого ухода, новичкам также лучше отказаться от её приобретения. Например, афганская борзая нуждается в специальном уходе за шерстью. Без выщипывания шерсть портится, что может привести к проблемам со здоровьем у собаки.