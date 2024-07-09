Как определить возраст кота: сколько лет вашему питомцу по меркам человека

Определить возраст кота в эквиваленте человеческого возраста достаточно просто.
Вот как перевести возраст кошки в человеческие годы.
Существует несколько методов подсчета возраста кошек.
Самый простой способ — умножить возраст кошки на 7.
По другой методике первый год жизни кота приравнивается к 15 человеческим годам. В два года кошке уже 24 человеческих года.
С трехлетнего возраста каждый год добавляет к возрасту кошки четыре года, а с 12-летнего возраста — три года ежегодно.
Например, шестилетняя кошка по человеческим меркам будет примерно 40 лет.
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