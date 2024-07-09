Как определить возраст кота: сколько лет вашему питомцу по меркам человека

Эксперты рассказали, как определить возраст кота

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Определить возраст кота в эквиваленте человеческого возраста достаточно просто.

Фото: flickr.com by yeowatzup, CC BY 2.0

Вот как перевести возраст кошки в человеческие годы.

Как определить возраст кота

Существует несколько методов подсчета возраста кошек.

Самый простой способ — умножить возраст кошки на 7.

По другой методике первый год жизни кота приравнивается к 15 человеческим годам. В два года кошке уже 24 человеческих года.

С трехлетнего возраста каждый год добавляет к возрасту кошки четыре года, а с 12-летнего возраста — три года ежегодно.

Например, шестилетняя кошка по человеческим меркам будет примерно 40 лет.