3 признака, что собака несчастна: хозяевам питомцев на заметку

Кинологи назвали 3 признака, что собак несчастна

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака не может рассказать хозяину о своих проблемах, но её поведение и язык тела могут дать понять, что что-то не так.

Фото: commons.wikimedia.org by Zeno666, CC BY-SA 3.0

Существуют несколько признаков, указывающих на то, что пёс несчастлив. Возможно, животное заболело, или ему просто некомфортно рядом с хозяином и членами семьи.

Беспокойное поведение

Некоторые действия собаки могут свидетельствовать о стрессе. К тревожным сигналам относятся: частое облизывание лап, плохой сон, напряжённость, беспокойное хождение по квартире, и рычание без видимой причины. Также, если собака игнорирует хозяина или прячется от него, это может быть плохим признаком.

В таких случаях стоит показать питомца ветеринару.

Отказ от еды

Это очень серьёзный признак, который может указывать на болезнь или сильный испуг.

Долгий лай

Если собака долго и громко лает, это может быть признаком одиночества. Если соседи жалуются на лай в ваше отсутствие, постарайтесь проводить больше времени с питомцем.