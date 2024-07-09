3 признака, что собака несчастна: хозяевам питомцев на заметку

Собака не может рассказать хозяину о своих проблемах, но её поведение и язык тела могут дать понять, что что-то не так.
Существуют несколько признаков, указывающих на то, что пёс несчастлив. Возможно, животное заболело, или ему просто некомфортно рядом с хозяином и членами семьи.
Беспокойное поведение
Некоторые действия собаки могут свидетельствовать о стрессе. К тревожным сигналам относятся: частое облизывание лап, плохой сон, напряжённость, беспокойное хождение по квартире, и рычание без видимой причины. Также, если собака игнорирует хозяина или прячется от него, это может быть плохим признаком.
В таких случаях стоит показать питомца ветеринару.
Отказ от еды
Это очень серьёзный признак, который может указывать на болезнь или сильный испуг.
Долгий лай
Если собака долго и громко лает, это может быть признаком одиночества. Если соседи жалуются на лай в ваше отсутствие, постарайтесь проводить больше времени с питомцем.
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