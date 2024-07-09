Эти продукты убивают собак: ветеринары назвали главные опасности

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Ветеринары назвали запретные для собак продукты

1:30
Зоосфера » Собаки

У собак всегда сильный аппетит, и они готовы поделиться любой едой со своими хозяевами. Однако важно помнить, какие продукты не следует давать питомцам.

Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Фото: flickr.com by spaceodissey, CC BY 2.0

Список таких продуктов небольшой, но их вред не подлежит сомнению, и многие из них часто встречаются на наших столах.

Эксперты выделили ТОП-5 наиболее опасных продуктов для собак:

  • Шоколад — ядовитый для собак десерт, который может вызвать рвоту, диарею, судороги и даже смерть. Вреден любой шоколад, кроме специально изготовленного для животных.
  • Жвачки и конфеты с ксилитом — этот ингредиент может вызвать рвоту и дезориентацию у собак, поэтому важно промыть желудок питомца, если он съел что-то подобное.
  • Виноград — даже небольшое количество винограда или изюма может повредить почки собаки, вызвать отравление и обезвоживание. Требуется немедленное вмешательство ветеринара.
  • Чеснок и лук — эти овощи, особенно в сыром виде или в виде переработанных продуктов, могут вызвать слабость и вялость у собаки. Если моча становится красного или оранжевого цвета, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.
  • Алкоголь — организм собаки не переваривает алкоголь, что приводит к рвоте, нарушению координации и дезориентации.

Всегда важно помнить о безопасности своего питомца и избегать предложения ему указанных выше продуктов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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