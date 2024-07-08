Почему собака ест свои фекалии и как с этим бороться

Ветврач Яковлева: Собака ест свой кал, когда её питание не сбалансировано

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если собака во время прогулки ест свои экскременты, это может говорить о том, что в её рационе не хватает витаминов и микроэлементов. Об этом рассказала Ульяна Яковлева, ветеринарный врач и специалист по поведенческой медицине животных.

Фото: Unsplash by Jamie Street

По словам эксперта, такое поведение чаще всего наблюдается у щенков, но может встречаться и у взрослых собак, которым собственные экскременты по запаху и виду напоминают размоченный корм. Для щенка поедание фекалий — это способ получить больше питательных веществ. Однако для хозяина это может быть неприятным зрелищем.

"Это только нам противно", — поясняет специалист.

Чтобы отучить щенка от этой привычки, необходимо сбалансировать его рацион по составу ферментов и сделать питание менее разнообразным, не давать "вкусняшки" со стола.

Эксперт также советует увеличить ежедневную порцию корма на 10%. Если это не помогает, следует обратиться к ветеринару, который подберёт необходимые витамины и микроэлементы.

Также эксперт добавил, что зимой интерес собаки к фекалиям может обостряться в связи с увеличением расхода энергии в этот период.

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