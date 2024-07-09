Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык

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Россиянам назвали три самые умные породы кошек

1:05
Зоосфера » Кошки

Кошки — удивительные животные, каждая из них обладает своим характером и индивидуальными особенностями. Однако некоторые породы кошек выделяются своим высоким интеллектом, сообразительностью и умением быстро учиться.

Россиянам назвали три самые умные породы кошек
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, PDM

1. Сиамская кошка.
Сиамские кошки славятся своими яркими и выразительными голосовыми проявлениями, а также высоким уровнем сообразительности. Они быстро учатся командам, легко обучаются и могут быть очень общительными.

2. Бенгальская кошка.
Бенгальские кошки обладают игривым нравом и высоким интеллектом. Они активны, любознательны и могут быстро освоить различные трюки. Бенгальские кошки также известны своей способностью к обучению.

3. Абиссинская кошка.
Абиссинские кошки — это энергичные и любознательные питомцы с высоким уровнем активности. Они обожают игры и развлечения, а также легко обучаются новым командам и трюкам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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