Названы способы, которыми кошки показывают свою любовь к людям

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Как кошка выражает свою любовь

Зоосфера » Кошки

Кошки обладают удивительной способностью выражать любовь и преданность своим хозяевам. Хотя их выражение любви может отличаться от того, что мы привыкли видеть у собак, оно не менее искренне.

Как кошка выражает свою любовь
Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

1. Мурчание и мягкое мурлыканье.

Одним из самых явных способов, которым кошка выражает свою любовь, является мурчание. Этот звук создаётся в гортани кошки и может иметь разные интонации — от громкого и глубокого до мягкого и нежного.

2. Ласковые прикосновение.

Кошки могут выразить свою любовь через физический контакт. Они могут тянуться к вам, нежно тереться мордочкой о ваши ноги или руки, целовать или лизать вас. 

3. Подарки и игры.

Иногда кошки могут принести вам подарок — это может быть игрушка, кусочек еды или даже что-то, что они нашли на улице. Это поведение может быть проявлением привязанности и заботы о вас.

4. Сообщение с помощью мимики и жестов.

Выражение любви у кошек может также проявляться через их мимику и жесты. Они могут медленно мигать перед вами (что считается жестом доверия и привязанности), выражать радость через хвостик, поднимая его вверх с закрученным на конце "улыбкой кошки", или уткнуться мордочкой в вашу руку или лицо, чтобы показать свою привязанность.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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