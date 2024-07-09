Кошка скажет "спасибо": как помочь мурлыке пережить жару

Как помочь вашей кошке пережить жару

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Лето — время радости и солнца, но для наших пушистых друзей оно может быть вызовом из-за жары. Кошки не так хорошо переносят высокие температуры, как люди, поэтому важно принимать меры для обеспечения комфорта и безопасности вашего питомца в жаркие дни. Вот несколько советов, как помочь вашей кошке справиться с жарой.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

1. Обеспечьте доступ к прохладному месту.

Убедитесь, что у вашей кошки есть доступ к прохладному и тенистому месту в доме или на улице.

2. Поставьте воду.

Обеспечьте кошке постоянный доступ к свежей и прохладной воде. Важно, чтобы ваш питомец мог пить достаточно жидкости в жаркую погоду, чтобы избежать обезвоживания.

3. Избегайте прогулок в жаркие часы.

Попробуйте избегать прогулок с кошкой в периоды пика жары, особенно в середине дня. Проведите время на улице утром или поздно вечером, когда температура ниже.

4. Охлаждение помещения.

Используйте кондиционер или вентилятор, чтобы поддерживать комфортную температуру в доме для вашей кошки. Если нет возможности использовать кондиционер, можно создать прохладные места с помощью холодных подушек или влажных полотенец.