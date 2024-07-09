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Почему кошка перестала использовать лоток: вы будете удивлены

Эксперты рассказали, почему кошка перестала использовать лоток

1:18
Зоосфера » Кошки

Прежде всего, важно понимать, что кошку нельзя наказывать только за то, что она перестала использовать лоток. Если раньше она использовала его с удовольствием, но сейчас этого не делает, это может быть по разным причинам.

Эксперты рассказали, почему кошка перестала использовать лоток
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Опытные владельцы знают, что кошка не изменяет своему поведению без веской причины.

Давайте рассмотрим возможные причины этого поведения подробнее:

Возможные причины, почему кошка может перестать использовать лоток:

  • Лотков может быть недостаточно. Некоторые кошки предпочитают иметь несколько мест для туалета, поэтому стоит попробовать добавить еще один лоток.
  • Измените наполнитель. Некоторым животным не нравятся сильные запахи, поэтому лучше выбрать нейтральный вариант наполнителя.
  • Неправильная форма или размер лотка. Он может быть слишком маленьким или слишком большим для вашей кошки.
    Изменение расположения лотка. После уборки кошка может не найти его в привычном месте.
  • Гигиенические аспекты. Важно регулярно чистить лоток и менять наполнитель.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам понять, почему ваша кошка может изменить свои привычки использования лотка и как можно улучшить ситуацию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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