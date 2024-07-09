Почему кошка перестала использовать лоток: вы будете удивлены

Эксперты рассказали, почему кошка перестала использовать лоток

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Прежде всего, важно понимать, что кошку нельзя наказывать только за то, что она перестала использовать лоток. Если раньше она использовала его с удовольствием, но сейчас этого не делает, это может быть по разным причинам.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Опытные владельцы знают, что кошка не изменяет своему поведению без веской причины.

Давайте рассмотрим возможные причины этого поведения подробнее:

Возможные причины, почему кошка может перестать использовать лоток:

Лотков может быть недостаточно. Некоторые кошки предпочитают иметь несколько мест для туалета, поэтому стоит попробовать добавить еще один лоток.

Измените наполнитель. Некоторым животным не нравятся сильные запахи, поэтому лучше выбрать нейтральный вариант наполнителя.

Неправильная форма или размер лотка. Он может быть слишком маленьким или слишком большим для вашей кошки.

Изменение расположения лотка. После уборки кошка может не найти его в привычном месте.

Изменение расположения лотка. После уборки кошка может не найти его в привычном месте. Гигиенические аспекты. Важно регулярно чистить лоток и менять наполнитель.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам понять, почему ваша кошка может изменить свои привычки использования лотка и как можно улучшить ситуацию.