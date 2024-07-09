Почему собака не слушается: ответили кинологи

Плохое поведение у собак не всегда связано с их избалованностью или отсутствием воспитания. Специалисты указывают на различные причины, такие как стресс и психологические травмы.
Существует множество факторов, влияющих на поведение питомца, поэтому владельцам полезно осознать, как не ошибиться в процессе воспитания.
Важно не сразу приписывать разрушительное поведение любимца его непослушности. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев отмечает, что важно разобраться в корнях проблемы, будь то неправильный подход к воспитанию или серьезные проблемы со здоровьем.
Причины плохого поведения могут быть разнообразными, включая ошибки в дрессировке, проблемы со здоровьем, стресс и психологические травмы. Хорошо воспитанные собаки, как правило, проживают с ответственными владельцами.
Прежде чем приступать к дрессировке или обучению, необходимо изучить поведение своего питомца и его характеристики. Важно учитывать индивидуальные особенности животного и, если нужно, обратиться за консультацией к профессионалу.
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