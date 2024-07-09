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Язык ушей вашей кошки: что они могут рассказать о её здоровье и настроении

Это простой способ определить состояние кошки по её ушам

2:21
Зоосфера » Кошки

Уши вашей кошки - это не просто украшение, но и своеобразный индикатор её физического и эмоционального состояния. Многие владельцы даже не подозревают, насколько много полезной информации можно получить, просто наблюдая за ушами своего питомца. Какие сигналы подают нам ушки кошки и как их правильно интерпретировать?

Это простой способ определить состояние кошки по её ушам
Фото: Wikipedia by Bombaycats, CC BY-SA 3.0

Положение ушей

Наблюдая за положением ушей кошки, можно многое понять о ее настроении и самочувствии:

  • уши, поднятые вертикально вверх, говорят о бодрости, внимательности и готовности к действию. Такая поза свидетельствует о спокойном, дружелюбном расположении духа питомца;
  • уши, откинутые назад, сигнализируют об агрессии, страхе или настороженности. Кошка таким образом пытается защитить чувствительные органы слуха;
  • уши, слегка наклоненные вперед, демонстрируют любопытство и заинтересованность в происходящем вокруг;
  • уши, плотно прижатые к голове, свидетельствуют о стрессе, болезненном состоянии или подавленном настроении питомца.

Температура ушей

Прикосновение к ушам кошки может также многое рассказать о ее самочувствии. Теплые или горячие на ощупь ушки могут указывать на жар, признак воспаления или инфекции. Холодные ушки, в свою очередь, часто бывают симптомом стресса, тревоги или плохого кровообращения.

Состояние ушной раковины

Следует внимательно осматривать внешнее ухо кошки на предмет покраснения, шелушения, выделений или неприятного запаха. Любые изменения в состоянии ушной раковины могут сигнализировать о развитии ушных инфекций, паразитов или других проблем со здоровьем.

Реакция на прикосновение

Если кошка болезненно реагирует на прикосновение к ушам, это может быть признаком воспаления, ушной инфекции или другого дискомфорта. Напротив, питомец, спокойно переносящий манипуляции с ушами, скорее всего, здоров.

Постоянное наблюдение за ушами вашей кошки позволит вам вовремя заметить любые отклонения от нормы и вовремя обратиться к ветеринару. Не пренебрегайте этим простым, но эффективным способом следить за состоянием здоровья вашего питомца.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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