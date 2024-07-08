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Чего боятся кошки: 5 вещей, которые вызывают у питомцев тревогу

Рассказываем, как избежать стресса питомца

2:19
Зоосфера

Кошки — это грациозные и независимые существа, которые приносят много радости и умиротворения своим хозяевам. Однако, несмотря на любовь к своему питомцу, многие владельцы не всегда знают, что именно может вызывать у кошки дискомфорт и стресс. Давайте разберёмся, что не любят кошки и чего следует избегать, чтобы сделать их жизнь более комфортной.

Рассказываем, как избежать стресса питомца
Фото: flickr. com by yoppy, CC BY 2.0

Громкие звуки

Кошки обладают очень чувствительным слухом, поэтому громкие звуки, такие как резкие крики, хлопанье дверями или внезапный грохот, могут пугать и стрессировать их. Старайтесь говорить спокойным голосом и избегайте внезапных громких шумов в доме.

Перемены в обстановке

Кошки — создания привычки и не любят, когда их привычная среда обитания меняется. Перестановка мебели, появление новых предметов или людей в доме могут вызывать у них тревогу и нежелание исследовать пространство. Вводите любые изменения постепенно и позволяйте питомцу привыкать к ним.

Купание

Большинство кошек ненавидят купание и будут яростно сопротивляться, если их погрузить в воду. Это связано с тем, что у них нет природной склонности к плаванию, и попадание в воду воспринимается как угроза. Постарайтесь ограничиться минимальным купанием и используйте влажные салфетки для ухода за шерстью.

Незнакомцы

Кошки часто недоверчиво относятся к незнакомым людям и могут прятаться или проявлять агрессию при появлении гостей. Дайте питомцу время привыкнуть к новому человеку и не заставляйте его идти на контакт, если он этого не хочет.

Одиночество

Несмотря на свою независимость, кошки — социальные животные и не любят подолгу оставаться одни. Длительное пребывание без внимания и общения может вызывать у них стресс и поведенческие проблемы. Старайтесь уделять питомцу больше времени и обеспечить ему компанию, когда вы отсутствуете.

Понимание того, что именно доставляет дискомфорт вашей кошке, поможет создать для неё наиболее комфортные условия проживания и укрепить взаимопонимание между вами. Будьте внимательны к потребностям своего питомца и относитесь с заботой.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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