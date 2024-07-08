Почему собака постоянно лает в квартире или на улице: советы экспертов

Кинологи рассказали, почему собака лает в квартире

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Шумный пес может стать причиной беспокойства. Собака может лаять в квартире или на прогулке по непонятным причинам.

Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Не стоит ждать, пока терпение соседей или прохожих иссякнет. Важно разобраться в причинах такого поведения, а не думать, что пес просто общается с другими животными или членами семьи.

Собаки общаются по-другому — с помощью языка тела, а не лая. Когда пес начинает лаять, это значит, что он возбужден.

Питомец может быть напуган

Пес может нервно реагировать на любой шорох. Если других раздражителей нет, а пес заливается лаем — это сигнал тревоги.

Такое поведение может возникнуть после наказания, переезда, появления детей в доме или из-за боязни одиночества.

"Фрустрация барьера"

Если за окном или за забором гуляет другая собака, а ваш питомец не может к ней подойти, это может вызвать лай.

Успокоить собаку может хозяин, просто находясь рядом.

"Сопровождение врага"

В этом случае пес реагирует на приближение чужака к его территории. Эксперты считают, что такое поведение характерно для молодых и легко возбудимых кобелей, даже немного трусливых.

Как справиться

На улице рекомендуется выгуливать такую собаку на поводке, но не на рулетке.

Также стоит сменить маршрут и место выгула, где редко встречаются другие собаки.

Важно переключать внимание собаки с помощью угощения или игрушки.

Необходимо освоить команду "тихо".

Важно набраться терпения и избегать физических мер воздействия, включая электрический ошейник. Такие методы только усугубляют ситуацию, вызывая у животного агрессию.