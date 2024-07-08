Почему собака постоянно лает в квартире или на улице: советы экспертов

Шумный пес может стать причиной беспокойства. Собака может лаять в квартире или на прогулке по непонятным причинам.
Не стоит ждать, пока терпение соседей или прохожих иссякнет. Важно разобраться в причинах такого поведения, а не думать, что пес просто общается с другими животными или членами семьи.
Собаки общаются по-другому — с помощью языка тела, а не лая. Когда пес начинает лаять, это значит, что он возбужден.
Питомец может быть напуган
Пес может нервно реагировать на любой шорох. Если других раздражителей нет, а пес заливается лаем — это сигнал тревоги.
Такое поведение может возникнуть после наказания, переезда, появления детей в доме или из-за боязни одиночества.
"Фрустрация барьера"
Если за окном или за забором гуляет другая собака, а ваш питомец не может к ней подойти, это может вызвать лай.
Успокоить собаку может хозяин, просто находясь рядом.
"Сопровождение врага"
В этом случае пес реагирует на приближение чужака к его территории. Эксперты считают, что такое поведение характерно для молодых и легко возбудимых кобелей, даже немного трусливых.
Как справиться
На улице рекомендуется выгуливать такую собаку на поводке, но не на рулетке.
Также стоит сменить маршрут и место выгула, где редко встречаются другие собаки.
Важно переключать внимание собаки с помощью угощения или игрушки.
Необходимо освоить команду "тихо".
Важно набраться терпения и избегать физических мер воздействия, включая электрический ошейник. Такие методы только усугубляют ситуацию, вызывая у животного агрессию.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.