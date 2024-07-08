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Учёные нашли связь между цветом шерсти кошек и их характером: кто самый дружелюбный

Учёные назвали связь между цветом шерсти кошки и их характером

1:29
Зоосфера » Кошки

Американские исследователи обнаружили, что цвет шерсти кошек может быть связан с их характером.

Учёные назвали связь между цветом шерсти кошки и их характером
Фото: openverse.org by Carolina_BCN, CC BY-NC-SA 2.0

Это означает, что по окрасу можно предположить, насколько дружелюбным или, наоборот, нелюдимым окажется питомец.

По мнению ученых, любителям добрых и домашних котов следует обратить внимание на рыжих.

Результаты исследования, проведенного калифорнийскими учеными, были опубликованы в издании ScienceFocus.

В рамках исследования был проведен опрос среди владельцев домашних животных, что позволило сделать интересные выводы.

Самые дружелюбные

Владельцам рыжих котов и кошек повезет больше всего — такие питомцы склонны к дружелюбию.

Кроме того, рыжие кошки более активны и менее застенчивы.

Самые нелюдимые

Белые коты, напротив, чаще всего нейтральные, независимые, апатичные и спокойные. Они не особо стремятся к общению с людьми, но при этом смелы.

Самые бесхарактерные

Если нужна просто кошка, без выраженных черт характера, ученые советуют черных котов или кошек, у которых не выявлено особых отличительных качеств.

Разноцветные кошки

Двухцветные кошки обычно дружелюбные, а черепахового окраса — нетерпимые.

Однако, несмотря на все это, эксперты подчеркивают, что такие характеристики субъективны, и поведение кошек одного окраса может различаться.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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