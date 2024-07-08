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Почему собаки долго кружатся на месте, перед тем как сходить в туалет: почему так

Кинологи рассказали, почему собака крутится на месте

1:14
Зоосфера » Собаки

Странное поведение характерно не только для кошек, но и для собак, которые тоже могут удивить своих владельцев.

Кинологи рассказали, почему собака крутится на месте
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, собака, настойчиво просящаяся на улицу для туалета, часто начинает долго топтаться и крутиться на месте, словно забывая о своем намерении.

Ученые выяснили причины таких странностей в поведении собак.

Изначально считалось, что собаки смущаются из-за запахов других животных, что заставляет их долго раздумывать перед тем, как сходить в туалет на новой территории.

Однако ученые обнаружили, что поведение собак связано с магнитным полем Земли. В течение двух лет они наблюдали за животными и сделали интересные выводы.

Если магнитное поле Земли было спокойным, собаки при туалете садились спиной к северу или югу.

При магнитных возмущениях собаки начинали долго кружиться на одном месте.

Чаще всего в дни магнитных бурь собаки после долгих попыток ориентироваться садились справлять нужду произвольно.

Исследователи пришли к выводу, что такие маневры помогают собакам ориентироваться на своей территории, словно с помощью невидимого компаса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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