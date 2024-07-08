Почему собаки долго кружатся на месте, перед тем как сходить в туалет: почему так

Странное поведение характерно не только для кошек, но и для собак, которые тоже могут удивить своих владельцев.
Например, собака, настойчиво просящаяся на улицу для туалета, часто начинает долго топтаться и крутиться на месте, словно забывая о своем намерении.
Ученые выяснили причины таких странностей в поведении собак.
Изначально считалось, что собаки смущаются из-за запахов других животных, что заставляет их долго раздумывать перед тем, как сходить в туалет на новой территории.
Однако ученые обнаружили, что поведение собак связано с магнитным полем Земли. В течение двух лет они наблюдали за животными и сделали интересные выводы.
Если магнитное поле Земли было спокойным, собаки при туалете садились спиной к северу или югу.
При магнитных возмущениях собаки начинали долго кружиться на одном месте.
Чаще всего в дни магнитных бурь собаки после долгих попыток ориентироваться садились справлять нужду произвольно.
Исследователи пришли к выводу, что такие маневры помогают собакам ориентироваться на своей территории, словно с помощью невидимого компаса.
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