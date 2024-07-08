Как долго коты и кошки помнят хозяина: мнение экспертов

Эксперты ответили, как долго коты и кошки помнят хозяина

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Считается, что вернейшими друзьями человека являются собаки. Истории о преданности этих животных людям известны всем, включая трагические случаи.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Кошек же часто называют эгоистами, утверждая, что им все равно, с кем жить, лишь бы кормили и чесали за ухом.

Однако реальность не так мрачна, как кажется, и негативные стереотипы о кошках далеки от истины.

Многочисленные исследования показали, что у кошек хорошая память.

Домашние питомцы запоминают звуки, запахи и даже внешние черты своих хозяев. Эти ассоциации остаются в памяти животных надолго.

По мнению исследователей, память о человеке может остаться у кошки на всю жизнь.

Даже спустя долгое время после разлуки, кошка может узнать хозяина по голосу или чертам лица.

При встрече после долгого расставания кошки могут проявлять эмоции, такие как счастье и радость.