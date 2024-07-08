Как понять, что собака заболела: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, как понять, что собака болеет

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаководы регулярно прививают своих питомцев, поскольку соблюдение графика вакцинаций необходимо при выгуле животных на улице.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Что делать владельцам кошек, у которых питомцы регулярно или периодически выходят гулять на улицу? Нужны ли котам прививки?

Если кот или кошка выходят гулять на улицу, владельцам стоит задуматься о вакцинации своих питомцев, советует ветеринар.

Симптомы

Признаками вирусных инфекций являются высокая температура, отказ от еды, вялость.

Если у кошки появились язвы на нёбе, языке или носу, выделения из глаз или носа, и она чихает и кашляет, это может быть кальцивироз, который может привести к летальному исходу.

При герпесвирусной инфекции наблюдаются кашель, чихание и выделения из глаз.

Что делать?

Основное средство профилактики большинства болезней — прививка.

Помимо этого, необходимо проводить регулярные обработки от блох и глистов.

После возвращения питомца с прогулки нужно осмотреть его. Кота или кошку могли поранить другие животные, люди, питомец мог попасть под машину или подхватить лишай.

Особое внимание при осмотре следует уделить ушам. При поражении ушным клещом питомец начинает чесать уши, также признаком заражения является темный налет.