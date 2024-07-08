Как продлить жизнь кошки без черной магии: действенные советы

Стало известно, как продлить жизнь кошке

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Никому не хочется прощаться с питомцем преждевременно: ответственный владелец готов сделать всё возможное, чтобы продлить жизнь своему любимцу.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Для этого нужно следовать трём важным правилам.

В чём они заключаются?

Узнавайте о характерных заболеваниях заранее

Приобретая породистую кошку, стоит изучить информацию о возможных заболеваниях, к которым она склонна. У некоторых пород есть повышенные риски определённых болезней, поэтому правильно выбранные профилактические меры помогут уменьшить вероятность возникновения проблем со здоровьем, считают эксперты.

Избегайте самолечения

Даже если вам кажется, что вы хорошо разбираетесь в здоровье кошек, не откладывайте визит к ветеринару при необходимости. Также не менее важно хотя бы раз в год показывать питомца врачу для профилактического осмотра.

Правильное питание

Анализируйте состав корма, который вы даёте своему питомцу, и старайтесь выбирать тот, который соответствует его потребностям. Иногда стоит включать в рацион витамины и другие полезные добавки.