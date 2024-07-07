Мужчина избежал отравления змеином ядом покусав змею в ответ

Индийский рабочий укусил змею, чтобы избежать отравления

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Индии рабочий-строитель железной дороги Сантош Лохар избежал отравления змеином ядом, прибегнув к необычному методу: он сам укусил змею.

Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, это действие было совершено в соответствии с местным поверьем, согласно которому два человеческих укуса способны нейтрализовать яд змеи. После укуса Лохара доставили в больницу, где врачи отметили его благоприятное состояние. Однако некоторые жители его деревни высказали сомнения относительно ядовитости змеи, утверждая, что в случае ядовитого укуса мужчина мог бы погибнуть. Этот инцидент стал лишь одним из многих случаев встречи человека с опасными животными, которые имеют место по всему миру.