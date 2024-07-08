Как отучить щенка кусаться: избегайте игр с руками

Как обучить щенка не кусаться во время игры

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мало кто испытывает страх перед укусами щенка, так как это обычно не болезненно и не страшно, но со временем такая привычка может стать проблемой.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Важно помнить, что хорошо воспитанная собака не должна кусать, даже во время игры. Поэтому, если щенок начинает целиться в ваши руки или ноги, предложите ему игрушку.

Жевательные игрушки и специальные лакомства особенно полезны, когда у маленьких щенков растут зубки.

Также важно показать щенку, что попытки укусить во время игры не являются приемлемыми.

Если щенок снова укусит вас в следующий раз, остановите игру и уйдите в другую комнату на некоторое время, оставив щенка наедине.

При игре с щенком избегайте использования рук и приближения их к его роту, вместо этого используйте игрушки. Однако можно удовлетворять его потребность в физическом контакте, гладя и чесая за ушком.

Не забывайте о важности социализации — чаще гуляйте с собакой на улице, знакомьте её с другими людьми и собаками, и обучайте команде "Нельзя".