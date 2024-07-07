Новый премьер-министр Великобритании привезёт в резиденцию свою кошку

Кот Ларри, охраняющий резиденцию премьер-министра Британии будет делить территорию с кошкой нового премьер-министра Кира Стармера.
Кир Стармер планирует привести в резиденцию на Даунинг-стрит свою кошку. По информации Daily Mail, появление нового животного может стать неожиданностью для кота Ларри, который проживает в этой резиденции с 2011 года и пережил шестерых премьер-министров, некоторые из которых также имели своих кошек.
За четыре года, прошедших с момента его появления, Ларри успел вступить в конфликт с бывшим главным крысоловом внешнеполитического ведомства, котом Палмерстоном. А в 2022 году он даже прогнал с территории резиденции большую лису.
Кот Ларри отметился ещё и тем, что сделал своё мокрое дело в ботинок ушедшему в отставку Риши Сунаку.
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