Ваш кот — босс в доме: как он пытается подчинить вас

Признаки стремления вашего кота контролировать вас

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует стереотип, что каждый кот считает себя главным в доме, и в этом есть доля истины. Возможно, ваш питомец не считает себя "боссом", но стремится контролировать людей, с которыми живет. Несколько признаков указывают на это стремление.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Лежит в коридоре или возле двери: Коты выбирают такие места, чтобы следить за хозяевами и их семьей. Если кот лежит у двери, он может наслаждаться тем, что люди вынуждены через него переступать, что свидетельствует о его влиянии на их поведение.

Преследует человека: Если кот часто ходит за вами из комнаты в комнату, он хочет видеть каждое ваше действие, что говорит о стремлении контролировать вас.

Часто трется о человека: Несмотря на то, что это может казаться проявлением любви и привязанности, главная цель кота — оставить на вас свой запах. Это демонстрирует, что он считает вас своей "собственностью".

Эти признаки показывают, что коты не только милые и ласковые питомцы, но и могут стремиться к доминированию в доме.