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Из-за пумы в Госдуме предложили ужесточить закон о содержании животных

Депутат Даванков предложил запретить выгул запрещённых животных

1:10
Зоосфера

В Москве предложили внести изменения в законодательство о содержании животных после того, как стало известно о случае с домашней пумой, которую хозяин выгуливал без намордника.

Депутат Даванков предложил запретить выгул запрещённых животных
Фото: archive.org by NaturesFan1226, CC BY 3.0

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков выступил с инициативой по изменению московского законодательства о содержании животных. Причиной для этого послужила информация о том, что в Кунцево местный житель выгуливает пуму без намордника.

Пума входит в перечень животных, запрещённых к содержанию в соответствии с законом об ответственном обращении с животными. Однако этот запрет не распространяется на питомцев, заведённых до 2020 года.

Возможно, именно поэтому владелец дикой кошки из Кунцево отвечает на жалобы местных жителей, что, выгуливая Геркулеса (так зовут пуму) без намордника, он не нарушает никаких законов.

Владислав Даванков предложил ввести обязательный запрет на выгул всех животных, попавших в список запрещённых к содержанию.

Ранее Правда.ру писала про 4 способа отучить кошку царапать мебель и обои.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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