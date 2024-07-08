Нелегальные питомники: как бороться с заводчиками в многоквартирных домах

Прокурор города Бугульмы в Республике Татарстан Ришат Шакиров объяснил, как действовать, если соседи по дому разводят животных в квартире.
Отвечая на вопрос жителей одной из многоэтажек города, которые столкнулись с данной проблемой, прокурор отметил, что в подобных ситуациях необходимо сначала обратиться к участковому. Возможно, в действиях соседей будет усмотрено жестокое обращение с животными, а за это предусмотрена уголовная ответственность.
Также Ришат Шакиров посоветовал подать жалобы в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и жилищную инспекцию.
"После предлагаю подать иск в суд о возмещении морального и материального ущерба на соседа. Обоснование — неприятный запах и отказ от надлежащего содержания имущества", — заключил представитель прокуратуры.
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