Нелегальные питомники: как бороться с заводчиками в многоквартирных домах

Прокурор Шакиров советует подавать в суд на нелегальных заводчиков

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прокурор города Бугульмы в Республике Татарстан Ришат Шакиров объяснил, как действовать, если соседи по дому разводят животных в квартире.

Фото: commons.wikimedia.org by Zeno666, CC BY-SA 3.0

Отвечая на вопрос жителей одной из многоэтажек города, которые столкнулись с данной проблемой, прокурор отметил, что в подобных ситуациях необходимо сначала обратиться к участковому. Возможно, в действиях соседей будет усмотрено жестокое обращение с животными, а за это предусмотрена уголовная ответственность.

Также Ришат Шакиров посоветовал подать жалобы в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и жилищную инспекцию.

"После предлагаю подать иск в суд о возмещении морального и материального ущерба на соседа. Обоснование — неприятный запах и отказ от надлежащего содержания имущества", — заключил представитель прокуратуры.

Ранее Правда.ру писала, что почти у каждого четвёртого россиянина есть кошка.