7 эффективных методов, чтобы уберечь собаку от стресса во время грозы

Как помочь собаке справиться со страхом грозы

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Гроза может стать настоящим испытанием для нашего четвероногого друга. Громкие раскаты грома, яркие вспышки молний и сильные порывы ветра способны вызвать у собаки сильный стресс и панику. Однако есть несколько действенных способов, которые помогут успокоить и обезопасить питомца во время грозы.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, CC BY-SA 4.0

1. Создайте для собаки безопасное укрытие. Это может быть тихая комната без окон, загороженное пространство под столом или стиральная машина. Важно, чтобы собака могла спрятаться там от шума и вспышек.

2. Включите фоновый шум. Тихая, успокаивающая музыка или звуки природы помогут заглушить раскаты грома. Можно также включить телевизор или радио.

3. Успокойте питомца физическим контактом. Обнимайте, гладьте или держите рядом с собой собаку во время грозы. Это поможет ей почувствовать себя в безопасности.

4. Используйте специальные средства. Аромамасла, антистрессовые ошейники или успокаивающие добавки могут снизить беспокойство питомца. Проконсультируйтесь с ветеринаром.

5. Отвлекайте собаку игрой или лакомствами. Занимая его внимание, вы поможете отвлечься от раздражающих звуков и сосредоточиться на вас.

6. Никогда не ругайте и не наказывайте собаку за страх. Это лишь усугубит ее стресс. Лучше проявляйте терпение и заботу.

7. Приучайте питомца к грозе заранее. Можно включать видео или аудиозаписи грозы, постепенно приучая его к этим звукам.

Используя эти методы, вы сможете сделать грозу менее травмирующим событием для вашего четвероногого друга. Главное — проявлять любовь, заботу и терпение.