Вирус иммунодефицита кошек: может ли человек заразиться от больного животного?

В саратовской ветлаборатории рассказали о болезни кошек, похожей на ВИЧ

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вирус иммунодефицита кошек (ВИК) — это заболевание, которое поражает кошек и разрушает их иммунную систему. По словам ветеринаров, ВИК похож на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), но поражает только кошек.

Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA, CC BY-SA 2.0

Эксперты Саратовской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных заверили, что вирус иммунодефицита кошек (ВИК) не передаётся человеку или другим животным.

Поскольку вирус содержится в слюне инфицированных животных, он передаётся в основном через укус. Также ВИК может передаваться от матери к котятам внутриутробно через плаценту.

По имеющимся данным, носителями вируса чаще всего оказываются уличные животные, которые участвуют в драках и имеют раны от укусов. Это, как правило, дикие, бродячие и нестерилизованные кошки.

К сожалению, на данный момент не существует специальной противовирусной терапии для лечения ВИК.

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