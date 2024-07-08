Вирус иммунодефицита кошек: может ли человек заразиться от больного животного?

Вирус иммунодефицита кошек (ВИК) — это заболевание, которое поражает кошек и разрушает их иммунную систему. По словам ветеринаров, ВИК похож на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), но поражает только кошек.
Эксперты Саратовской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных заверили, что вирус иммунодефицита кошек (ВИК) не передаётся человеку или другим животным.
Поскольку вирус содержится в слюне инфицированных животных, он передаётся в основном через укус. Также ВИК может передаваться от матери к котятам внутриутробно через плаценту.
По имеющимся данным, носителями вируса чаще всего оказываются уличные животные, которые участвуют в драках и имеют раны от укусов. Это, как правило, дикие, бродячие и нестерилизованные кошки.
К сожалению, на данный момент не существует специальной противовирусной терапии для лечения ВИК.
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