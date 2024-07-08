Жара и ваши питомцы: советы, как обеспечить им комфорт и безопасность в период высоких температур

Жаркая летняя погода может быть очень неблагоприятной для домашних животных, особенно для кошек и собак. Перегрев, обезвоживание, солнечные ожоги - вот лишь некоторые опасности, которые подстерегают четвероногих друзей в зной. Чтобы обезопасить своего питомца, следуйте этим простым рекомендациям.
1. Обеспечьте доступ к свежей охлаждённой воде. Держите миски с водой в тени, периодически меняйте ее, чтобы она была холодной. Для собак можно приобрести специальные переносные миски.
2. Создайте для животного зону комфорта. Поставьте его лежанку в прохладном, хорошо вентилируемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Кошкам понравится отдых на высоком шкафу или полке.
3. Прогуливайтесь с питомцем в самое жаркое время суток - утром и вечером. Избегайте активных игр и долгих прогулок под палящим солнцем.
4. Не оставляйте животное в закрытом автомобиле, даже если на улице не очень жарко. Температура в машине может быстро подняться до критической.
5. Регулярно расчесывайте животных, особенно длинношерстных, чтобы облегчить теплоотдачу. Стрижка может быть необходима, но проконсультируйтесь с ветеринаром.
6. При необходимости использовать солнцезащитные средства для питомцев. Кожа бесшерстных или светлошерстных животных также подвержена ожогам.
7. Следите за признаками теплового стресса: учащенное дыхание, слюнотечение, покраснение десен. Если заметили эти симптомы, немедленно переместите питомца в прохладное место и дайте ему воды.
Соблюдение этих простых мер позволит обезопасить ваших домашних любимцев в период высоких температур и сделать их летний отдых максимально комфортным.
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