Жара и ваши питомцы: советы, как обеспечить им комфорт и безопасность в период высоких температур

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Что нужно знать, чтобы защитить домашних животных от жары

2:01
Зоосфера

Жаркая летняя погода может быть очень неблагоприятной для домашних животных, особенно для кошек и собак. Перегрев, обезвоживание, солнечные ожоги - вот лишь некоторые опасности, которые подстерегают четвероногих друзей в зной. Чтобы обезопасить своего питомца, следуйте этим простым рекомендациям.

Что нужно знать, чтобы защитить домашних животных от жары
Фото: commons.wikimedia.org by Usien, PDM

1. Обеспечьте доступ к свежей охлаждённой воде. Держите миски с водой в тени, периодически меняйте ее, чтобы она была холодной. Для собак можно приобрести специальные переносные миски.

2. Создайте для животного зону комфорта. Поставьте его лежанку в прохладном, хорошо вентилируемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Кошкам понравится отдых на высоком шкафу или полке.

3. Прогуливайтесь с питомцем в самое жаркое время суток - утром и вечером. Избегайте активных игр и долгих прогулок под палящим солнцем.

4. Не оставляйте животное в закрытом автомобиле, даже если на улице не очень жарко. Температура в машине может быстро подняться до критической.

5. Регулярно расчесывайте животных, особенно длинношерстных, чтобы облегчить теплоотдачу. Стрижка может быть необходима, но проконсультируйтесь с ветеринаром.

6. При необходимости использовать солнцезащитные средства для питомцев. Кожа бесшерстных или светлошерстных животных также подвержена ожогам.

7. Следите за признаками теплового стресса: учащенное дыхание, слюнотечение, покраснение десен. Если заметили эти симптомы, немедленно переместите питомца в прохладное место и дайте ему воды.

Соблюдение этих простых мер позволит обезопасить ваших домашних любимцев в период высоких температур и сделать их летний отдых максимально комфортным.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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