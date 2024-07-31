Ваша собака считает себя главной? Как вернуть контроль в свои руки

На улице важно, чтобы питомец безоговорочно выполнял команды и слушался своего владельца. Однако у многих это вызывает трудности. Во время прогулки животное может просто игнорировать хозяина. С чем это связано?
Особенности породы
При выборе питомца стоит учитывать характерные черты породы. Некоторые собаки могут быть очень своенравными. Например, французские бульдоги часто проявляют упрямство. А вот акита ину может не воспринимать хозяина как лидера, предпочитая партнерские отношения.
Редкие прогулки
Собакам необходимы частые прогулки для поддержания здоровья и счастья. Если вы стали реже гулять с питомцем, не удивляйтесь его плохому поведению. Пес хочет насладиться каждой минутой на улице, забывая о дрессировке.
Доминирование
Эксперты считают, что неправильное воспитание может привести к тому, что животное начнет ощущать себя главным в паре с хозяином. В таком случае потребуется перевоспитывать питомца.
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