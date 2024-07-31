Ваша собака считает себя главной? Как вернуть контроль в свои руки

Почему собака игнорирует владельца на улице: эксперты назвали 3 причины

На улице важно, чтобы питомец безоговорочно выполнял команды и слушался своего владельца. Однако у многих это вызывает трудности. Во время прогулки животное может просто игнорировать хозяина. С чем это связано?

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Особенности породы

При выборе питомца стоит учитывать характерные черты породы. Некоторые собаки могут быть очень своенравными. Например, французские бульдоги часто проявляют упрямство. А вот акита ину может не воспринимать хозяина как лидера, предпочитая партнерские отношения.

Редкие прогулки

Собакам необходимы частые прогулки для поддержания здоровья и счастья. Если вы стали реже гулять с питомцем, не удивляйтесь его плохому поведению. Пес хочет насладиться каждой минутой на улице, забывая о дрессировке.

Доминирование

Эксперты считают, что неправильное воспитание может привести к тому, что животное начнет ощущать себя главным в паре с хозяином. В таком случае потребуется перевоспитывать питомца.