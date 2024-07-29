Самые дружелюбные кошки: узнайте, какая порода идеально подойдёт для вашей семьи

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Какие кошки являются самыми дружелюбными: 9 пород

2:51
Зоосфера » Кошки

У кошек, как и у людей, множество различных характеров. Нельзя точно предугадать, насколько дружелюбным или ласковым будет тот или иной котёнок. Тем не менее, заводчики отмечают, что некоторые породы чаще проявляют дружелюбие. Если вы хотите завести ласковую кошку, стоит рассмотреть определённые породы. Эксперты поделились, какие из них считаются самыми дружелюбными.

Какие кошки являются самыми дружелюбными: 9 пород
Фото: openverse.org by Oleg Royko, CC BY-SA 4.0

Скоттиш-фолд

Эти кошки очень дружелюбны и любят обниматься. Они прекрасно ладят с детьми и обладают большим терпением, часто позволяя наряжать себя в кукольную одежду. Шотландская вислоухая любит быть рядом с хозяином и всегда следует за ним по дому.

Рэгдолл

Рэгдоллы спокойны и любвеобильны. Они стремятся быть частью семьи и всегда готовы проявить любовь. Такие кошки часами будут прижиматься к человеку или искать его, если им не хватает внимания.

Бирманская кошка

Бирманцы — это верные и интуитивные друзья. Они чувствуют настроение хозяина и всегда готовы поддержать. Бирманцы известны своим "собачьим" поведением: они следуют за людьми, любят играть и собирают предметы.

Экзотическая короткошерстная

Эти кошки, как и персидские, спокойны и ласковы. Они обладают мягким характером и становятся отличными домашними питомцами благодаря своему нежному поведению.

Персидская кошка

Персы — умные и общительные кошки, которые не любят оставаться одни. Они становятся капризными без внимания, но щедро дарят свою любовь и обожают общество семьи, включая детей и других домашних животных.

Мэнкс

Известные своими маленькими хвостиками, мэнксы любят прыгать, бегать и играть. Они очень умны и ласковы, особенно привязаны к своим хозяевам.

Абиссинская кошка

Эти гладкие и красивые кошки очень общительны и дружелюбны. Они любят играть, охотно принимают новых людей и даже наслаждаются водными процедурами.

Сомалийские кошки

Сомалийцы обожают быть в центре внимания и сохраняют игривость на протяжении всей жизни. Им нравится играть, но они также любят обниматься с хозяевами.

Мейн-кун

Эти большие и нежные кошки очень умны и привязаны к своим хозяевам. Мейн-куны любят играть, охотиться и часто становятся настоящими гигантами среди домашних кошек.

Хотя существует много пород кошек, эти выделяются своей дружелюбностью и ласковым поведением. Выбор домашнего питомца может быть непростым, но любящий и игривый котёнок принесёт радость и счастье в любой дом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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