Топ ошибок при поглаживании собак: что нужно знать каждому владельцу

Как можно и как нельзя гладить собаку

4:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Есть четвероногие друзья, которые стремятся всегда быть рядом со своим хозяином и особенно любят ласку.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, CC BY-SA 2.0

Однако не все питомцы одинаковы. Существуют случаи, когда гладить собаку неуместно.

Об этом рассказали эксперты.

Краткое руководство по поглаживанию

Для людей прикосновения имеют огромное значение. Неудивительно, что мы учим своих собак физической близости с самого щенячьего возраста. Мы обнимаем их, даем спать в своей постели, а в случае угрозы берем на руки.

Большинство собак любят прикосновения своих хозяев и наслаждаются ласками. Физический контакт укрепляет связь между человеком и животным. Но есть собаки, которые не любят, когда их гладят, и позволяют это только своему хозяину. Восприятие поглаживания также зависит от формы прикосновения. Чтобы успокоить питомца, мягко проведите рукой по его боку или спине. Быстрые и энергичные прикосновения, а также похлопывания по крупу, наоборот, придадут ему бодрости.

Правильное поглаживание приносит много пользы. Ученые утверждают, что полчаса игры и поглаживаний увеличивают секрецию окситоцина, гормона счастья. Кроме того, поглаживание собаки положительно влияет на уровень кортизола, гормона стресса, у людей. Поэтому мы иногда бессознательно тянемся к своему питомцу.

Зоны комфорта

Собаки любят, когда их гладят по шее, груди, животу и внутренней стороне бедер. Им также нравится почесывание у основания хвоста. Это можно сочетать с легким массажем позвоночника. Всё больше собаководов применяют сенсорный массаж, который снимает стресс у животных и укрепляет связь между ними и людьми.

Знание, где можно погладить собаку, принесет много пользы вам и вашему питомцу. Вы будете знать, как успокоить животное или, наоборот, стимулировать его активность.

Первое прикосновение

Важно учитывать обстоятельства, при которых вы хотите погладить собаку. Избегайте прямого зрительного контакта, присядьте боком к собаке, чтобы она могла сама приблизиться. Позвольте псу понюхать вас и привыкнуть к вашему запаху. Протягивайте руку медленно и без резких движений. Если у вас есть угощение, предложите его на тыльной стороне ладони.

Наблюдайте за поведением собаки. Если она начинает отступать, не настаивайте на контакте. Животное — это не игрушка, иногда ему лучше не трогать.

Гладить собаку по голове — нельзя!

Есть места, где собаку лучше не трогать. Это хвост и лапы, так как прикосновения к ним вызывают дискомфорт и стресс. Гладить собаку по голове также не рекомендуется.

Воздержитесь от сжиманий и похлопываний по голове. Это может восприниматься как наказание, даже если для вас это выражение ласки. Особое внимание уделяйте поведению детей рядом с собакой. Внезапные объятия могут напугать животное и вызвать защитную реакцию.

Оставь меня в покое!

Бывают случаи, когда собаки предпочитают одиночество. Не беспокойте питомца во время сна или отдыха. Если хотите разбудить его, делайте это постепенно.

Не трогайте собаку во время еды, это может вызвать агрессию. Оставьте ее в покое на несколько минут.

Больные собаки также нуждаются в покое. Если питомец внезапно начал избегать прикосновений, обратитесь к ветеринару.

Красные флажки

Даже самая ласковая собака может терять терпение. Обращайте внимание на предупреждающие сигналы: взъерошенные волосы, показ зубов, рычание. Также обратите внимание на такие признаки, как зализывание ушей, тяжелое дыхание, зевота, поворот головы и взгляд в сторону.

Не каждая собака любит, когда ее гладят, и мы никогда не знаем, как она отреагирует. Всегда спрашивайте разрешение у хозяина, прежде чем подойти к питомцу. Научите своих детей соблюдать осторожность при общении с собаками.

Избегайте контакта с незнакомыми собаками, особенно если они находятся за забором и без присмотра.