Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грушевый десерт с мороженым: вкусно и просто
Громов: санкции стали толчком к программе импортозамещения
Почему собаки линяют вне сезона и как с этим бороться?
"Дэдпул и Росомаха" показал лучший старт для фильмов "18+" в США
Сербский филиал автопроизводителя Stellantis запускает производство электромобилей
Собаки могут перенимать настроения хозяина и впадать в депрессию
Размножение гортензий черенками поможет получить качественные саженцы
Tomorrow Corporation анонсировала World of Goo 2
Топ-5 самых красивых плотин в мире
Топ ошибок при поглаживании собак: что нужно знать каждому владельцу

Как можно и как нельзя гладить собаку

4:29
Зоосфера » Собаки

Есть четвероногие друзья, которые стремятся всегда быть рядом со своим хозяином и особенно любят ласку.

Как можно и как нельзя гладить собаку
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, CC BY-SA 2.0

Однако не все питомцы одинаковы. Существуют случаи, когда гладить собаку неуместно.

Об этом рассказали эксперты.

Краткое руководство по поглаживанию

Для людей прикосновения имеют огромное значение. Неудивительно, что мы учим своих собак физической близости с самого щенячьего возраста. Мы обнимаем их, даем спать в своей постели, а в случае угрозы берем на руки.

Большинство собак любят прикосновения своих хозяев и наслаждаются ласками. Физический контакт укрепляет связь между человеком и животным. Но есть собаки, которые не любят, когда их гладят, и позволяют это только своему хозяину. Восприятие поглаживания также зависит от формы прикосновения. Чтобы успокоить питомца, мягко проведите рукой по его боку или спине. Быстрые и энергичные прикосновения, а также похлопывания по крупу, наоборот, придадут ему бодрости.

Правильное поглаживание приносит много пользы. Ученые утверждают, что полчаса игры и поглаживаний увеличивают секрецию окситоцина, гормона счастья. Кроме того, поглаживание собаки положительно влияет на уровень кортизола, гормона стресса, у людей. Поэтому мы иногда бессознательно тянемся к своему питомцу.

Зоны комфорта

Собаки любят, когда их гладят по шее, груди, животу и внутренней стороне бедер. Им также нравится почесывание у основания хвоста. Это можно сочетать с легким массажем позвоночника. Всё больше собаководов применяют сенсорный массаж, который снимает стресс у животных и укрепляет связь между ними и людьми.

Знание, где можно погладить собаку, принесет много пользы вам и вашему питомцу. Вы будете знать, как успокоить животное или, наоборот, стимулировать его активность.

Первое прикосновение

Важно учитывать обстоятельства, при которых вы хотите погладить собаку. Избегайте прямого зрительного контакта, присядьте боком к собаке, чтобы она могла сама приблизиться. Позвольте псу понюхать вас и привыкнуть к вашему запаху. Протягивайте руку медленно и без резких движений. Если у вас есть угощение, предложите его на тыльной стороне ладони.

Наблюдайте за поведением собаки. Если она начинает отступать, не настаивайте на контакте. Животное — это не игрушка, иногда ему лучше не трогать.

Гладить собаку по голове — нельзя!

Есть места, где собаку лучше не трогать. Это хвост и лапы, так как прикосновения к ним вызывают дискомфорт и стресс. Гладить собаку по голове также не рекомендуется.

Воздержитесь от сжиманий и похлопываний по голове. Это может восприниматься как наказание, даже если для вас это выражение ласки. Особое внимание уделяйте поведению детей рядом с собакой. Внезапные объятия могут напугать животное и вызвать защитную реакцию.

Оставь меня в покое!

Бывают случаи, когда собаки предпочитают одиночество. Не беспокойте питомца во время сна или отдыха. Если хотите разбудить его, делайте это постепенно.

Не трогайте собаку во время еды, это может вызвать агрессию. Оставьте ее в покое на несколько минут.

Больные собаки также нуждаются в покое. Если питомец внезапно начал избегать прикосновений, обратитесь к ветеринару.

Красные флажки

Даже самая ласковая собака может терять терпение. Обращайте внимание на предупреждающие сигналы: взъерошенные волосы, показ зубов, рычание. Также обратите внимание на такие признаки, как зализывание ушей, тяжелое дыхание, зевота, поворот головы и взгляд в сторону.

Не каждая собака любит, когда ее гладят, и мы никогда не знаем, как она отреагирует. Всегда спрашивайте разрешение у хозяина, прежде чем подойти к питомцу. Научите своих детей соблюдать осторожность при общении с собаками.

Избегайте контакта с незнакомыми собаками, особенно если они находятся за забором и без присмотра.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.

Назван лучший способ борьбы с сорняками
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Город Щёлкино на Азовском море — недооценённый туристом райский уголок Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Последние материалы
Почему белый подоконник портит интерьер
Эксперт рассказала, почему не стоит размещать зону готовки у окна
Где лучше разместить стиральную машину в квартире
Как избежать ошибок при расстановке мебели
Монастырь Эсфигмен может быть захвачен при поддержке США
Когда не стоит использовать синий цвет в интерьере
Как избежать ошибок в планировке угловой кухни
Почему стоит выбрать единый стиль для всей квартиры
Как выбрать шторы для кухни
На благо здоровья: Ученые научили ИИ определять уровень лейкоцитов в крови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников