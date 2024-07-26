Узнай, кто в твоей семье настоящий хозяин собаки. Простой тест раскроет правду

Как понять, кого из членов семьи собака считает хозяином

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто собаки выбирают в качестве хозяина одного члена семьи. При этом не всегда ясно, кого именно питомец считает "вожаком".

Фото: flickr.com by philhearing, CC BY 2.0

Существует мнение, что собака воспринимает хозяином того, с кем проводит больше всего времени. Но на практике это не всегда так.

Иногда собака считает "главным" того, кто реже всего бывает дома. Как же определить хозяина животного? Есть простой тест, который может дать быстрый и, скорее всего, точный результат.

Как определить хозяина собаки

Собака по-особенному смотрит на человека, которого считает своим хозяином.

Это явление называется "преданный взгляд". С другими людьми собака обычно избегает зрительного контакта.

Все члены семьи должны по очереди поиграть с животным. Тот, на кого питомец посмотрит с любовью, и есть его хозяин.

Есть более быстрый, но менее приятный для собаки способ. Просто посмотрите прямо в глаза своему четвероногому другу. Всё станет ясно. Если питомец начнёт отворачиваться, он не считает находящегося рядом человека своим хозяином.