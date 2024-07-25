Как распознать настоящие эмоции кошки по её взгляду: откровения экспертов

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Почему кошка настойчиво смотрит в глаза человеку

1:00
Зоосфера » Кошки

Многие люди начинают чувствовать себя неловко, заметив пристальный кошачий взгляд. Не стоит беспокоиться: это всего лишь одно из средств общения, которое используют наши любимцы.

Почему кошка настойчиво смотрит в глаза человеку
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

С помощью взгляда кошка старается передать человеку свои эмоции. Так она может привлекать внимание или просить о помощи. Если кошка тревожится или волнуется, она будет внимательно смотреть на своего хозяина.

Когда кошка вынуждена находиться в помещении без возможности охотиться, она начинает внимательно наблюдать за окружающими.

Кошка любит изучать всех, кто находится рядом. Если вы заметили, что кошка пристально на вас смотрит, это значит, что вы вызвали у неё интерес.

Кошка хочет понять, чем вы заняты, когда закончите свои дела, и в каком настроении находитесь. Проанализировав эту информацию, кошка решает, поиграть с вами или спрятаться и подождать, пока ваше настроение изменится.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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