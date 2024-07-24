Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего 2-3 капли этого – и ваша морковь станет суперурожайной
При помощи СВЧ-импульсов на Земле воссоздали условия звездообразования
Жена Мартиросян встретилась со своим кумиром Вуди Харрельсоном
Китай повышает уровень инвестиционного сотрудничества с РФ
Дочь певца Валерия Меладзе Софико крестила грудного сына
Нутрициолог Заровнятных назвала детокс опасной и бессмысленной процедурой
Советы, как собрать дорожный косметический набор
Откажитесь от химии для волос: натуральный уход, который работает
Полезное и вкусное мороженое из банана и черники
Что случится с вашей кошкой, если вы перестанете её гладить

Что будет, если перестать гладить кошку: 3 возможных варианта развития событий

1:25
Зоосфера » Кошки

Вы когда-нибудь задумывались о последствиях отказа от проявления нежности к вашей кошке? Что произойдёт, если хозяин перестанет гладить своего пушистого друга?

Что будет, если перестать гладить кошку: 3 возможных варианта развития событий
Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Оказывается, последствия могут быть довольно серьёзными. Хотя в некоторых случаях кошка может вообще не заметить отсутствия ласки.

Итак, какие возможные варианты развития событий?

Кошка может обидеться

Если ваша кошка контактная (то есть положительно реагирует на прикосновения), она может сначала удивиться. Животное начнет думать, что оно в чём-то провинилось, поэтому и лишилось ласки. Кошка будет пытаться вернуть внимание хозяина, подходя к нему, "бодаясь" или забираясь на руки. Если хозяин будет продолжать игнорировать её, животное может обидеться и даже начать избегать человека.

Кошка может обрадоваться

Такой вариант тоже возможен, но только если речь идет о кошке, которая не любит ласку. Некоторые кошки воспринимают поглаживания негативно из-за стресса. В этом случае, если ласка со стороны хозяина исчезнет, питомец будет доволен.

Кошке будет всё равно

Многие кошки безразлично воспринимают отсутствие проявлений нежности со стороны человека. Пушистики отличаются независимостью и могут быть слабо привязаны к хозяину. В этом случае у животного не будет особой нужды во взаимодействии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску Дмитрий Плотников Праздника на Олимпиаде в Париже не будет из-за превращения города в "бункер" Любовь Степушова Reuters: в победах России на Украине виноваты США Юрий Бочаров
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Последние материалы
Видеоигры улучшают концентрацию и навык многозадачности у пожилых людей
Попавшего под удар стихии Филиппа Киркорова отпаивали горячим чаем
Ужасные последствия столкновений с животными — что нужно знать водителям
Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
У собаки в Зеленограде выпали органы после стерилизации
Экономист Михаил Беляев призвал не драматизировать ситуацию с Wildberries
Певица Ани Лорак пришла на мероприятие с дочерью
Эмин Агаларов рассказал о поисках текилы особого сорта для иностранного артиста
Столкновение гигантской акулы с кораблём впервые снято на видео
Злоупотребление сливочным маслом приводит к диабету и инсульту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников