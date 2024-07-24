Что случится с вашей кошкой, если вы перестанете её гладить

Что будет, если перестать гладить кошку: 3 возможных варианта развития событий

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы когда-нибудь задумывались о последствиях отказа от проявления нежности к вашей кошке? Что произойдёт, если хозяин перестанет гладить своего пушистого друга?

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Оказывается, последствия могут быть довольно серьёзными. Хотя в некоторых случаях кошка может вообще не заметить отсутствия ласки.

Итак, какие возможные варианты развития событий?

Кошка может обидеться

Если ваша кошка контактная (то есть положительно реагирует на прикосновения), она может сначала удивиться. Животное начнет думать, что оно в чём-то провинилось, поэтому и лишилось ласки. Кошка будет пытаться вернуть внимание хозяина, подходя к нему, "бодаясь" или забираясь на руки. Если хозяин будет продолжать игнорировать её, животное может обидеться и даже начать избегать человека.

Кошка может обрадоваться

Такой вариант тоже возможен, но только если речь идет о кошке, которая не любит ласку. Некоторые кошки воспринимают поглаживания негативно из-за стресса. В этом случае, если ласка со стороны хозяина исчезнет, питомец будет доволен.

Кошке будет всё равно

Многие кошки безразлично воспринимают отсутствие проявлений нежности со стороны человека. Пушистики отличаются независимостью и могут быть слабо привязаны к хозяину. В этом случае у животного не будет особой нужды во взаимодействии.