Ваша собака стоит головой к стене: не игнорируйте этот тревожный сигнал

Представьте себе ситуацию: пёсик, который ещё недавно был активным, вдруг успокоился и уткнулся головой в стену.
Многим это может показаться забавным. Возможно, хозяин даже захочет сфотографировать собаку в таком необычном положении. Но не спешите умиляться и брать в руки фотоаппарат. Лучше отвезите животное в ветеринарную клинику.
Дело в том, что желание собаки упираться головой в вертикальную поверхность может свидетельствовать о серьёзной проблеме.
Почему собака уткнулась головой в стену?
Скорее всего, четвероногий друг вовсе не пытается проломить стену. И у него наверняка нет цели рассмешить хозяина. Возможно, животное просто хочет привлечь к себе внимание.
Но не исключено, что ситуация более серьёзная. Это может указывать на ухудшение самочувствия питомца. Желание собаки упираться головой в стену может говорить о том, что у неё болит голова. Это может быть связано с серьёзными нарушениями нервной системы. Поэтому игнорировать этот опасный признак нельзя. Желательно, чтобы питомца осмотрел ветеринар.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.