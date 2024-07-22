Ваша собака стоит головой к стене: не игнорируйте этот тревожный сигнал

Очень опасный признак: почему собака упёрлась головой в стену

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Представьте себе ситуацию: пёсик, который ещё недавно был активным, вдруг успокоился и уткнулся головой в стену.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Многим это может показаться забавным. Возможно, хозяин даже захочет сфотографировать собаку в таком необычном положении. Но не спешите умиляться и брать в руки фотоаппарат. Лучше отвезите животное в ветеринарную клинику.

Дело в том, что желание собаки упираться головой в вертикальную поверхность может свидетельствовать о серьёзной проблеме.

Почему собака уткнулась головой в стену?

Скорее всего, четвероногий друг вовсе не пытается проломить стену. И у него наверняка нет цели рассмешить хозяина. Возможно, животное просто хочет привлечь к себе внимание.

Но не исключено, что ситуация более серьёзная. Это может указывать на ухудшение самочувствия питомца. Желание собаки упираться головой в стену может говорить о том, что у неё болит голова. Это может быть связано с серьёзными нарушениями нервной системы. Поэтому игнорировать этот опасный признак нельзя. Желательно, чтобы питомца осмотрел ветеринар.