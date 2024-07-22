Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскритиковала стиль певца Шамана
На "вторичке" могут появиться автомобили-утопленники
Мировая дедолларизация продолжится после ухода Байдена
Warner Bros. закроется в России
Жёсткая сердцевина у томатов формируется по причине избытка азота или вредителей
Ленивый завтрак
Суд обязал Любовь Успенскую выплатить 280 тыс. рублей в пользу Филиппа Киркорова
Юг России страдает от жары и отключений энергоснабжения
Microsoft может сократить маркетинг Xbox в Европе в пользу США
Ваша собака стоит головой к стене: не игнорируйте этот тревожный сигнал

Очень опасный признак: почему собака упёрлась головой в стену

1:11
Зоосфера » Собаки

Представьте себе ситуацию: пёсик, который ещё недавно был активным, вдруг успокоился и уткнулся головой в стену.

Очень опасный признак: почему собака упёрлась головой в стену
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Многим это может показаться забавным. Возможно, хозяин даже захочет сфотографировать собаку в таком необычном положении. Но не спешите умиляться и брать в руки фотоаппарат. Лучше отвезите животное в ветеринарную клинику.

Дело в том, что желание собаки упираться головой в вертикальную поверхность может свидетельствовать о серьёзной проблеме.

Почему собака уткнулась головой в стену?

Скорее всего, четвероногий друг вовсе не пытается проломить стену. И у него наверняка нет цели рассмешить хозяина. Возможно, животное просто хочет привлечь к себе внимание.

Но не исключено, что ситуация более серьёзная. Это может указывать на ухудшение самочувствия питомца. Желание собаки упираться головой в стену может говорить о том, что у неё болит голова. Это может быть связано с серьёзными нарушениями нервной системы. Поэтому игнорировать этот опасный признак нельзя. Желательно, чтобы питомца осмотрел ветеринар.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Warner Bros. закроется в России
Жёсткая сердцевина у томатов формируется по причине избытка азота или вредителей
Ленивый завтрак
Суд обязал Любовь Успенскую выплатить 280 тыс. рублей в пользу Филиппа Киркорова
Юг России страдает от жары и отключений энергоснабжения
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой
Microsoft может сократить маркетинг Xbox в Европе в пользу США
Терапевт Лепилова призвала не пить минеральную воду без консультации врача
Владимир Беспалов о выгоде покупки битых авто и как правильно их выбирать
Певица Анна Семенович показала редкое фото родителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников