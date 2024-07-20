Хотите собаку без проблем со здоровьем? Вот ваш идеальный выбор

Чем больше собака, тем выше риск возникновения проблем со здоровьем.
Основные факторы — это генетика и уход, но ни один кинолог не может дать гарантию, что собака никогда не потребует визита к ветеринару.
Можно лишь утверждать, что некоторые породы болеют реже.
Австралийская пастушья собака
Занимает первое место в списке и внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака. Представитель этой породы по имени Блюи прожил 29 лет.
Немецкий пинчер
Эти собаки не имеют выраженных слабых мест. В зрелом возрасте у них, как и у других пород, могут возникнуть проблемы со зрением и суставами. Регулярные тренировки идут им на пользу.
Гаванская собака
Еще одна порода небольших собак. Однако, у неё есть несколько слабых мест. Владельцам нужно тщательно следить за питанием, так как возможны проблемы с печенью и почками.
Пудель
У всех разновидностей этой породы отличное здоровье. Они радуют хозяев до 18 лет, а основные проблемы со здоровьем связаны с возрастом — зрение и суставы.
Чихуахуа
Небольшая, звонкая и популярная у горожан порода. Считается одной из самых здоровых. С возрастом у чихуахуа могут возникнуть проблемы с глазами и сердцем.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.