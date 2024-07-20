Хотите собаку без проблем со здоровьем? Вот ваш идеальный выбор

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Названы собаки, которые болеют реже других

1:26
Зоосфера » Собаки

Чем больше собака, тем выше риск возникновения проблем со здоровьем.

Названы собаки, которые болеют реже других
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Основные факторы — это генетика и уход, но ни один кинолог не может дать гарантию, что собака никогда не потребует визита к ветеринару.

Можно лишь утверждать, что некоторые породы болеют реже. 

Австралийская пастушья собака

Занимает первое место в списке и внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака. Представитель этой породы по имени Блюи прожил 29 лет.

Немецкий пинчер

Эти собаки не имеют выраженных слабых мест. В зрелом возрасте у них, как и у других пород, могут возникнуть проблемы со зрением и суставами. Регулярные тренировки идут им на пользу.

Гаванская собака

Еще одна порода небольших собак. Однако, у неё есть несколько слабых мест. Владельцам нужно тщательно следить за питанием, так как возможны проблемы с печенью и почками.

Пудель

У всех разновидностей этой породы отличное здоровье. Они радуют хозяев до 18 лет, а основные проблемы со здоровьем связаны с возрастом — зрение и суставы.

Чихуахуа

Небольшая, звонкая и популярная у горожан порода. Считается одной из самых здоровых. С возрастом у чихуахуа могут возникнуть проблемы с глазами и сердцем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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