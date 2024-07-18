Узнайте тайну кошачьего страха перед огурцами: что на самом деле пугает наших питомцев

Почему некоторые кошки боятся огурцов: у них есть на то веские причины

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В интернете можно найти множество видео с домашними животными в главных ролях.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Иногда в таких роликах появляются огурцы, из-за чего пользователи сети узнали, что некоторые кошки боятся этих овощей, если видят их рядом.

Давайте разберёмся, почему у некоторых кошек возникает страх перед огурцами.

Как выяснили, что коты боятся огурцов

Несколько лет назад в интернете стали популярны видео с котами, пугающимися огурцов. В каждом ролике хозяин ждал, пока кот начнет есть, и затем незаметно клал за ним длинный огурец.

Когда питомец заканчивал трапезу и оборачивался, он видел большой зелёный объект и пугался. Коты подпрыгивали, шипели и либо убегали, либо нападали на "угрозу".

Огурец — это незнакомый предмет для кошки

Кошки любят держать всё под контролем и вряд ли обрадуются, увидев на своей территории странный предмет. Неважно, что это — огурец или что-то другое.

Кошка воспринимает огурец как угрозу

В состоянии стресса можно легко спутать огурец, например, со змеей или другим опасным существом.

Если кошка воспринимает огурец как угрозу, неудивительно, что она резко отпрыгивает — это нормальная реакция организма, называемая старт-рефлексом.

Во время еды кошка теряет бдительность

Во время трапезы кошка расслаблена и сосредоточена на еде. Она считает, что место, где она ест, самое безопасное, и не ожидает появления странных предметов, включая огурцы. Поэтому её реакция на неожиданное появление огурца может быть весьма острой.