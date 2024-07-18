Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ханна призналась, что ревнует мужа к работе
Парфюмер Насонова: почему табак и манго стали популярными нотами
Жена Евгения Петросяна вышла на улицу в платье, сшитом 18 лет назад
Санкции ЕС не сработали: московские магазины полны товаров
Экономика ретроавтомобилей: как оценивается стоимость "капсул времени"
Экс-солистка Reflex Женя Малахова показала фигуру спустя шесть дней после родов
Вкусное итальянское блюдо: фетучини с курицей и грибами в сливочном соусе
Почему важно общаться с таксистом во время путешествий
Топ-10 самых продаваемых игр в Европе за первое полугодие 2024 года
Узнайте тайну кошачьего страха перед огурцами: что на самом деле пугает наших питомцев

Почему некоторые кошки боятся огурцов: у них есть на то веские причины

1:44
Зоосфера » Кошки

В интернете можно найти множество видео с домашними животными в главных ролях.

Почему некоторые кошки боятся огурцов: у них есть на то веские причины
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Иногда в таких роликах появляются огурцы, из-за чего пользователи сети узнали, что некоторые кошки боятся этих овощей, если видят их рядом.

Давайте разберёмся, почему у некоторых кошек возникает страх перед огурцами.

Как выяснили, что коты боятся огурцов

Несколько лет назад в интернете стали популярны видео с котами, пугающимися огурцов. В каждом ролике хозяин ждал, пока кот начнет есть, и затем незаметно клал за ним длинный огурец.

Когда питомец заканчивал трапезу и оборачивался, он видел большой зелёный объект и пугался. Коты подпрыгивали, шипели и либо убегали, либо нападали на "угрозу".

Огурец — это незнакомый предмет для кошки

Кошки любят держать всё под контролем и вряд ли обрадуются, увидев на своей территории странный предмет. Неважно, что это — огурец или что-то другое.

Кошка воспринимает огурец как угрозу

В состоянии стресса можно легко спутать огурец, например, со змеей или другим опасным существом.

Если кошка воспринимает огурец как угрозу, неудивительно, что она резко отпрыгивает — это нормальная реакция организма, называемая старт-рефлексом.

Во время еды кошка теряет бдительность

Во время трапезы кошка расслаблена и сосредоточена на еде. Она считает, что место, где она ест, самое безопасное, и не ожидает появления странных предметов, включая огурцы. Поэтому её реакция на неожиданное появление огурца может быть весьма острой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Байден заболел "ковидом", что приведёт его к политической смерти Любовь Степушова Поджоги машин военкомов начали распространяться по всей Украине Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
Сербия собирается обеспечить ЕС стратегически важным металлом
Крымский чиновник признан виновным в нанесении ущерба на 110 млн рублей
Телеведущая Елена Николаева опубликовала фото в купальнике, ослушавшись мужа
Певица Слава подколола Ларису Долину из-за букета цветов
Эксперт по IT-безопасности Артимович признал обязательным использование антивируса
Почему некоторые кошки боятся огурцов: у них есть на то веские причины
Певец Дима Билан признался, что боялся толпы и высоты
Без поддержки американского дрона RQ-4 Global Hawk ВСУ ослепли в Чёрном море
Центр народной дипломатии открывает партнёрский Русский дом в Нигере
Советы, как сделать кожу сияющей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников