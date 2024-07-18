Узнайте тайну кошачьего страха перед огурцами: что на самом деле пугает наших питомцев

В интернете можно найти множество видео с домашними животными в главных ролях.
Иногда в таких роликах появляются огурцы, из-за чего пользователи сети узнали, что некоторые кошки боятся этих овощей, если видят их рядом.
Давайте разберёмся, почему у некоторых кошек возникает страх перед огурцами.
Как выяснили, что коты боятся огурцов
Несколько лет назад в интернете стали популярны видео с котами, пугающимися огурцов. В каждом ролике хозяин ждал, пока кот начнет есть, и затем незаметно клал за ним длинный огурец.
Когда питомец заканчивал трапезу и оборачивался, он видел большой зелёный объект и пугался. Коты подпрыгивали, шипели и либо убегали, либо нападали на "угрозу".
Огурец — это незнакомый предмет для кошки
Кошки любят держать всё под контролем и вряд ли обрадуются, увидев на своей территории странный предмет. Неважно, что это — огурец или что-то другое.
Кошка воспринимает огурец как угрозу
В состоянии стресса можно легко спутать огурец, например, со змеей или другим опасным существом.
Если кошка воспринимает огурец как угрозу, неудивительно, что она резко отпрыгивает — это нормальная реакция организма, называемая старт-рефлексом.
Во время еды кошка теряет бдительность
Во время трапезы кошка расслаблена и сосредоточена на еде. Она считает, что место, где она ест, самое безопасное, и не ожидает появления странных предметов, включая огурцы. Поэтому её реакция на неожиданное появление огурца может быть весьма острой.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.