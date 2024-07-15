Неожиданное открытие учёных: как эмоциональная устойчивость спасает вас от нападения собак

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1:23
Зоосфера » Собаки

Существует мнение, что собаки в первую очередь кусают тех, кто их боится. Это, скорее, народное наблюдение, нежели научный факт. Учёные же придерживаются своего подхода и предпочитают проверять все гипотезы.

Кинологи рассказали, кого собака укусит первым: исключений нет
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследования, посвящённые тому, как собаки выбирают жертву для нападения, проводились на протяжении нескольких лет.

Как собаки выбирают жертву для нападения

В рамках этих исследований специалисты оценивали различные обстоятельства, включая породу собаки, условия и состояние. Неожиданно, но именно народная теория подтвердилась: собаки действительно чаще кусают тех, кто их боится.

Детали исследования

В эксперименте приняли участие 700 человек. Они отвечали на вопросы, касающиеся, в том числе, нападений собак. Результаты показали, что чем более эмоционально устойчив был респондент, тем ниже был риск нападения собаки.

А что с собаками?

Собаки способны распознавать признаки страха. Это проявляется в неуверенной походке, потоотделении, дрожи конечностей и других признаках неуверенности, которые собака определяет на уровне инстинктов.

Поэтому животное будет нападать в первую очередь на того, кто испытывает страх перед ней.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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