Обида у котов: 7 пород, которые не прощают ошибок

Обида — это естественное чувство, которое может возникнуть не только у людей, но и у котов.
Однако, в отличие от людей, наши меньшие братья не обижаются без причин.
Например, одной из таких причин может быть заслуженное наказание за проступок — по мнению ветеринаров, чувство вины кошкам незнакомо, поэтому они могут обижаться.
Интересно, что породистые кошки часто обладают более сложным характером, чем беспородные и нечистокровные.
Среди самых своенравных пород выделяются сиамские, мейн-куны, британские короткошерстные, чаузи, абиссинские, меконгские бобтейлы и бенгальские кошки.
Многие представители этих пород обладают непростым характером и могут быть обидчивыми и мстительными. Если у вас мало времени на воспитание питомца, лучше выбрать более добродушное животное.
Также важно учитывать возраст кота: чем старше питомец, тем чаще он проявляет свой характер, в то время как котята обижаются реже и только из-за серьезных ошибок хозяина.
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