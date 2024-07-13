Обида у котов: 7 пород, которые не прощают ошибок

Умеют ли коты обижаться: список самых своенравных пород

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Обида — это естественное чувство, которое может возникнуть не только у людей, но и у котов.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Однако, в отличие от людей, наши меньшие братья не обижаются без причин.

Например, одной из таких причин может быть заслуженное наказание за проступок — по мнению ветеринаров, чувство вины кошкам незнакомо, поэтому они могут обижаться.

Интересно, что породистые кошки часто обладают более сложным характером, чем беспородные и нечистокровные.

Среди самых своенравных пород выделяются сиамские, мейн-куны, британские короткошерстные, чаузи, абиссинские, меконгские бобтейлы и бенгальские кошки.

Многие представители этих пород обладают непростым характером и могут быть обидчивыми и мстительными. Если у вас мало времени на воспитание питомца, лучше выбрать более добродушное животное.

Также важно учитывать возраст кота: чем старше питомец, тем чаще он проявляет свой характер, в то время как котята обижаются реже и только из-за серьезных ошибок хозяина.