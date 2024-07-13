Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мультфильм "Головоломка 2" заработал более 1,275 миллиарда долларов
Новые штрафы за борщевик введены
Крым теряет популярность среди туристов
Новые требования к тормозным системам: что нужно знать водителям
Володин: США потеряли экономическое лидерство
Эксперты ответили, как похудеть за месяц
Владимир Сычев: от "Ералаша" до звёздных ролей в кино
Искусственный интеллект в играх: от обещаний к реальности
Учёные предупреждают о резком росте числа людей с близорукостью
Обида у котов: 7 пород, которые не прощают ошибок

Умеют ли коты обижаться: список самых своенравных пород

1:07
Зоосфера » Кошки

Обида — это естественное чувство, которое может возникнуть не только у людей, но и у котов.

Умеют ли коты обижаться: список самых своенравных пород
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Однако, в отличие от людей, наши меньшие братья не обижаются без причин.

Например, одной из таких причин может быть заслуженное наказание за проступок — по мнению ветеринаров, чувство вины кошкам незнакомо, поэтому они могут обижаться.

Интересно, что породистые кошки часто обладают более сложным характером, чем беспородные и нечистокровные.

Среди самых своенравных пород выделяются сиамские, мейн-куны, британские короткошерстные, чаузи, абиссинские, меконгские бобтейлы и бенгальские кошки.

Многие представители этих пород обладают непростым характером и могут быть обидчивыми и мстительными. Если у вас мало времени на воспитание питомца, лучше выбрать более добродушное животное.

Также важно учитывать возраст кота: чем старше питомец, тем чаще он проявляет свой характер, в то время как котята обижаются реже и только из-за серьезных ошибок хозяина.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Какие цветы стоит посадить в июле
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Последние материалы
Мультфильм "Головоломка 2" заработал более 1,275 миллиарда долларов
В Китае заявили о зависти финнов из-за российской древесины
Новые штрафы за борщевик введены
Крым теряет популярность среди туристов
Новые требования к тормозным системам: что нужно знать водителям
Володин: США потеряли экономическое лидерство
Эксперты ответили, как похудеть за месяц
Владимир Сычев: от "Ералаша" до звёздных ролей в кино
Искусственный интеллект в играх: от обещаний к реальности
Учёные предупреждают о резком росте числа людей с близорукостью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников