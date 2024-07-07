Как понять, что кот проглотил что-то несъедобное: главные признаки

Ветеринары рассказали, как понять, что кот съел что-то несъедобное

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В каждой квартире найдётся множество несъедобных предметов, которые кот может попытаться попробовать на вкус.

Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Иногда такой нездоровый интерес приводит к госпитализации питомца.

Если вы по-настоящему заботитесь о своем питомце, вам нужно знать признаки, которые укажут, что кошка проглотила что-то неподходящее.

Симптомы попадания инородного тела включают рвоту сразу после еды или многократную рвоту в течение дня независимо от кормления.

Еще один явный признак — отсутствие стула на протяжении 1-2 дней. Однако этот симптом может быть незаметен, если предмет попал в желудок недавно.

Также стоит насторожиться, если ваш питомец стал вялым и отказался от еды.

В любом из этих случаев необходимо как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику. При своевременном обращении есть шанс обойтись без полостной операции, ограничившись гастроскопией.