Как понять, что кот проглотил что-то несъедобное: главные признаки

В каждой квартире найдётся множество несъедобных предметов, которые кот может попытаться попробовать на вкус.
Иногда такой нездоровый интерес приводит к госпитализации питомца.
Если вы по-настоящему заботитесь о своем питомце, вам нужно знать признаки, которые укажут, что кошка проглотила что-то неподходящее.
Симптомы попадания инородного тела включают рвоту сразу после еды или многократную рвоту в течение дня независимо от кормления.
Еще один явный признак — отсутствие стула на протяжении 1-2 дней. Однако этот симптом может быть незаметен, если предмет попал в желудок недавно.
Также стоит насторожиться, если ваш питомец стал вялым и отказался от еды.
В любом из этих случаев необходимо как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику. При своевременном обращении есть шанс обойтись без полостной операции, ограничившись гастроскопией.
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