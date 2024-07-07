Чего боятся кошки: вы будете удивлены

Эксперты рассказали, чего боятся кошки

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда кажется, что кошки ничего не боятся — они часто защищаются до последнего вздоха.

Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Тем не менее, любители кошек отмечают, что у этих животных могут быть самые разные характеры. Это значит, что поведение кошек зависит от окружения, воспитания и образа жизни.

Рассмотрим наиболее распространённые страхи, которые могут беспокоить кошек.

Чего боятся кошки

Вот 5 примеров:

Вода. Кошки не любят воду, так как при купании намокает их густой подшёрсток, который помогает сохранять тепло.

Чужие. Некоторые кошки защищают свою территорию, поэтому они не любят других животных и даже людей.

Звуки. Кошки могут испугаться резких звуков, таких как шум бытовой техники — пылесоса или фена.

Запахи. Запахи бытовой химии, цитрусовых и специй могут отпугивать кошек.

Собаки. Это "природный враг" кошек, с этим трудно не согласиться.