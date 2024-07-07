Чего боятся кошки: вы будете удивлены

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Эксперты рассказали, чего боятся кошки

1:03
Зоосфера » Кошки

Иногда кажется, что кошки ничего не боятся — они часто защищаются до последнего вздоха.

Эксперты рассказали, чего боятся кошки
Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Тем не менее, любители кошек отмечают, что у этих животных могут быть самые разные характеры. Это значит, что поведение кошек зависит от окружения, воспитания и образа жизни.

Рассмотрим наиболее распространённые страхи, которые могут беспокоить кошек.

Чего боятся кошки

Вот 5 примеров:

  • Вода. Кошки не любят воду, так как при купании намокает их густой подшёрсток, который помогает сохранять тепло.
  • Чужие. Некоторые кошки защищают свою территорию, поэтому они не любят других животных и даже людей.
  • Звуки. Кошки могут испугаться резких звуков, таких как шум бытовой техники — пылесоса или фена.
  • Запахи. Запахи бытовой химии, цитрусовых и специй могут отпугивать кошек.
  • Собаки. Это "природный враг" кошек, с этим трудно не согласиться.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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