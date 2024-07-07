Вам не стоит заводить кошку: вот почему

Мы рассмотрим 5 неочевидных причин, по которым вам может не подходить домашнее животное.
Если вы не готовы к значительным расходам
Речь не о самодельных игрушках или ненужных лежанках, а о качественном корме и лекарствах в случае болезни. Эти траты обязательны.
Если вы ждёте пополнения в семье
Кошка может вызвать аллергию у малыша или проявлять ревность. Подумайте, сможете ли вы уделять питомцу столько же времени, как до рождения ребенка.
Если вы часто отсутствуете дома
Командировки и путешествия мешают уходу за животным.
Если кто-то в вашей семье не любит кошек
Кошки чувствуют враждебность, а инциденты с лотком или разбитыми вещами могут вызвать конфликты.
Если дом небезопасен
Перед покупкой котёнка установите сетки на окна, спрячьте провода и устраните опасности. Если вы не готовы к изменениям, не заводите кошку.
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