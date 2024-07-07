Вам не стоит заводить кошку: вот почему

Стало известно, почему не стоит заводить кошку

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мы рассмотрим 5 неочевидных причин, по которым вам может не подходить домашнее животное.

Фото: commons.wikimedia.org by K B, CC BY 2.0

Если вы не готовы к значительным расходам

Речь не о самодельных игрушках или ненужных лежанках, а о качественном корме и лекарствах в случае болезни. Эти траты обязательны.

Если вы ждёте пополнения в семье

Кошка может вызвать аллергию у малыша или проявлять ревность. Подумайте, сможете ли вы уделять питомцу столько же времени, как до рождения ребенка.

Если вы часто отсутствуете дома

Командировки и путешествия мешают уходу за животным.

Если кто-то в вашей семье не любит кошек

Кошки чувствуют враждебность, а инциденты с лотком или разбитыми вещами могут вызвать конфликты.

Если дом небезопасен

Перед покупкой котёнка установите сетки на окна, спрячьте провода и устраните опасности. Если вы не готовы к изменениям, не заводите кошку.