Южные казуары с острыми когтями, яркой неоново-синей шеей и высоким коричневым "шлемом" представляют привлекательное зрелище, однако их численность снижается из-за угрозы вымирания. В соответствии с обновленным национальным планом восстановления правительство Австралии сотрудничает с коренными народами и экологическими организациями для сохранения этого уникального вида птиц.
План включает выкуп земель для создания природных коридоров, улучшение дорожной инфраструктуры для предотвращения аварий с участием казуаров, а также образовательные программы для владельцев собак о необходимости предотвращать нападения на этих птиц.
Несмотря на финансовые трудности, существует надежда, что эти меры помогут сохранить данный вид, который, несмотря на свою агрессивность и устрашающий внешний вид, играет важную роль в сохранении биоразнообразия региона.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.