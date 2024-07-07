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Австралийское правительство борется за выживание самой опасной птицы в мире — южных казуаров

Австралийское правительство борется за выживание самой опасной птицы в мире

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Зоосфера

Южные казуары с острыми когтями, яркой неоново-синей шеей и высоким коричневым "шлемом" представляют привлекательное зрелище, однако их численность снижается из-за угрозы вымирания. В соответствии с обновленным национальным планом восстановления правительство Австралии сотрудничает с коренными народами и экологическими организациями для сохранения этого уникального вида птиц. 

Австралийское правительство борется за выживание самой опасной птицы в мире
Фото: commons.wikimedia.org by PaleoNeolitic, CC BY-SA 3.0

План включает выкуп земель для создания природных коридоров, улучшение дорожной инфраструктуры для предотвращения аварий с участием казуаров, а также образовательные программы для владельцев собак о необходимости предотвращать нападения на этих птиц.

Несмотря на финансовые трудности, существует надежда, что эти меры помогут сохранить данный вид, который, несмотря на свою агрессивность и устрашающий внешний вид, играет важную роль в сохранении биоразнообразия региона.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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