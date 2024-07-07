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Почему кошки не любят купаться: эксперты дали ответ

Стало известно, почему кошки не любят купаться

1:11
Зоосфера » Кошки

Мало какие породы кошек не испытывают стресса во время мытья.

Стало известно, почему кошки не любят купаться
Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Большинство наших питомцев не любят эту гигиеническую процедуру.

В целом кошки не жалуют воду и всё, что с ней связано. Рекомендуется купать их не чаще двух раз в год, но точная частота зависит от породы и индивидуального поведения животного.

Почему кошки не любят купаться

У них свой подход

Кошки считаются одними из самых чистоплотных существ на планете, но они придерживаются собственного подхода к гигиене, предпочитая умываться самостоятельно.

Питомец не понимает, почему его погружают в воду с непонятным средством, отмечают эксперты.

Температура

Восприятие комфортной температуры воды у человека и кошки сильно различается. Даже теплая для человека ванна может показаться кошке холодной.

Безопасность

Для кошки очень важно чувствовать себя в безопасности, но вода лишает её этого ощущения. Кошка становится слабой и беззащитной.

Важно приучать питомца к купанию с первых месяцев жизни, чтобы в дальнейшем он сопротивлялся меньше.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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