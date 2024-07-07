Как избавиться от муравьев на дачном участке: проверенные методы без химии

Эксперты издания "БелНовости" предложили несколько способов избавления от муравьев на дачном участке.
Один из методов заключается в рассыпании кофейной гущи или корицы вокруг грядок и у входа в муравейник, что неприятно для насекомых. Другой вариант включает использование смеси сахара и борной кислоты, которая привлекает муравьев и заставляет их распространить смесь внутрь муравейника.
Третий метод — опрыскивание муравьиных тропок и мест скопления насекомых разведенным уксусом. Это может помочь изгнать муравьев с участка. Также возможно заливание кипятком в муравейник или рассыпание диатомовой земли вокруг грядок, что неблагоприятно влияет на насекомых.
Существует и более безопасный подход: высадка мяты, лаванды, бархатцев или чеснока, которые не нравятся муравьям. Также можно оградить стволы деревьев и основания растений скотчем или меловым порошком.
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